OMS confirma 452 casos de ébola en RDC y 19 en Uganda; total supera los 470

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La Organización Mundial de la Salud reportó 471 casos confirmados y 84 fallecimientos por ébola en África Central, elevando la alarma sobre una posible expansión similar a la epidemia de 2014‑2016.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 07:30 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 08:15 AM.