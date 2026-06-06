Petro cuestiona transparencia del preconteo en elecciones presidenciales de Colombia

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El presidente colombiano Gustavo Petro impugna los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial, alegando fallas estructurales y falta de auditoría en el software privado que procesó los datos, mientras la Registraduría asegura una coincidencia del 99.94 % con el escrutinio definitivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:29 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 06:21 AM.