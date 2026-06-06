Todd Blanche, exabogado de Trump, es nominado para Fiscal General

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El presidente estadounidense designó al fiscal interino Todd Blanche para sustituir de forma definitiva a Pam Bondi. La nominación, que debe ser aprobada por el Congreso, genera polémica por los estrechos lazos de Blanche con Trump y su participación en casos como el de Ghislaine Maxwell y Stormy Daniels.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 05:27 AM.
En Internacional y editada el 06/06/2026 05:51 AM.