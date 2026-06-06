Todd Blanche, exabogado de Trump, es nominado para Fiscal General

El presidente Donald Trump anunció este viernes la nominación de Todd Blanche, actual fiscal general interino, para ocupar de manera permanente el cargo de Fiscal General de los Estados Unidos, sustituyendo a Pam Bondi, quien fue destituida en abril.
Blanche, de 51 años, nació en Denver, Colorado, y ha desarrollado su carrera dentro del sistema judicial federal. Inició como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, donde llegó a ser codirector de la unidad de crímenes violentos y participó en investigaciones de fraude, corrupción y delincuencia organizada. Tras una década en la fiscalía federal, se incorporó al bufete Cadwalader, Wickersham & Taf, donde defendió a figuras del entorno político, entre ellas al exasesor de Trump, Paul Manafort.
Su vínculo con el mandatario se consolidó cuando pasó a la defensa exclusiva del presidente, participando en casos de alto perfil como el de la actriz Stormy Daniels y el interrogatorio en prisión de Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein. Durante su interinidad, críticos lo acusan de actuar más como abogado personal de Trump que como autoridad judicial independiente.
La nominación de Blanche será remitida al Congreso, donde la Comisión Judicial del Senado evaluará su idoneidad antes de someterla a votación. De aprobarse, Blanche se convertirá en el primer Fiscal General nombrado directamente por Trump tras la destitución de Bondi, quien había sido calificada por el presidente como "gran patriota" y "amiga leal".
El proceso de confirmación se desarrollará en medio de un clima político polarizado, con opositores que señalan la cercanía del candidato al presidente y su participación en investigaciones que involucraron a Trump, mientras sus partidarios destacan su experiencia jurídica y su trayectoria en la lucha contra el crimen organizado.