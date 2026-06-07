Matan al periodista Cristian Herrera en Colombia pese a contar con medidas de protección

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La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó el homicidio de Cristian Herrera, comunicador y miembro del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), a manos de guerrilleros en Cúcuta. El hecho se suma a una serie de asesinatos de periodistas en el país, que supera los 170 desde 1977, y ocurre en medio de negociaciones de paz estancadas y la cercanía del fin del mandato del presidente Gustavo Petro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:47 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 07:45 AM.