Matan al periodista Cristian Herrera en Colombia pese a contar con medidas de protección

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que el comunicador Cristian Herrera, integrante del consejo directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), fue asesinado en la ciudad limítrofe con Venezuela. Según testigos y medios locales, un sicario a bordo de una motocicleta abrió fuego contra el periodista, quien falleció mientras era trasladado a un hospital.
Herrera, quien había denunciado casos de corrupción, impunidad y crimen organizado en la región del Catatumbo, contaba con medidas de protección del gobierno que, según la Defensoría, "no lograron evitar su asesinato". Su muerte se produce apenas un mes después del homicidio de Matro Pérez, de 25 años, a manos de guerrilleros en Antioquia.
El asesinato de Herrera eleva a 170 el número de periodistas asesinados en Colombia desde 1977, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Este incremento se da en un contexto de negociaciones de paz estancadas y a dos meses de concluir el mandato de cuatro años del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta una creciente crisis de seguridad marcada por atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública.
La Flip emitió un pronunciamiento en la red social X, expresando su indignación y solidaridad con la familia de Herrera: "Nos indigna y duele profundamente el asesinato del periodista Cristian Herrera. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, sus seres queridos, sus colegas y la Fundación para la Libertad de Prensa".
Organizaciones de derechos humanos y prensa libre han reiterado la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a los comunicadores y de investigar a fondo los responsables de estos crímenes, que buscan silenciar la cobertura de la violencia y la corrupción en regiones vulnerables del país.
El caso subraya la urgencia de avanzar en procesos de paz y seguridad que garanticen la libertad de expresión y la seguridad de quienes informan sobre los conflictos armados y la criminalidad en Colombia.