Zelenski denuncia ataque ruso con dron a depósito nuclear de Chernóbil sin fuga radiactiva

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Un dron de fabricación rusa golpeó una instalación de almacenamiento de combustible gastado en la zona de exclusión de Chernóbil. Las autoridades ucranianas extinguieron el fuego y confirmaron que no hubo liberación de radiación, mientras el presidente Zelenski exigió nuevas medidas internacionales contra la agresión rusa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:22 PM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 03:39 PM.