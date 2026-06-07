Tensión máxima en Ormuz: EE. UU. e Irán intercambian ataques en el Golfo Pérsico

...

Estados Unidos neutralizó cuatro drones de ataque iraníes y bombardeó instalaciones de vigilancia en el estrecho de Ormuz, mientras Irán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, intensificando una escalada que complica las negociaciones de alto el fuego y afecta el tráfico petrolero mundial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:49 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 08:02 AM.