Irán enfrenta obstáculos de visado y logística para la Copa Mundial en medio de la guerra

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La selección iraní, liderada por el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mehdi Taj, lucha por obtener visados y estabilizar su preparación tras cambiar de base a Tijuana, mientras culpa a EE. UU. de la incertidumbre que rodea su participación en el Mundial de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:05 PM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 03:36 PM.