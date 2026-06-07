Misiles sobre Israel: Irán responde a los ataques en Líbano y crece la tensión en la región

Irán lanzó varias oleadas de misiles contra territorio israelí como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, según informó la televisión estatal iraní. El Ejército israelí confirmó que activó alertas en "varias zonas" del norte del país tras detectar los proyectiles procedentes de Irán.
La Fuerza Aérea israelí está operando para "interceptar y atacar donde sea necesario para neutralizar la amenaza", indicó un comunicado militar, que también advirtió que el sistema de defensa antiaérea israelí "no es infalible" y exhortó a la población a seguir las instrucciones del Comando del Frente Interno.
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, declaró que el bloqueo naval de EE. UU. y los ataques israelíes contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos. "Estados Unidos e Israel solo entienden el lenguaje de la fuerza", afirmó, y aseguró que "la mano de nuestras fuerzas armadas está, como siempre, abierta".
El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá "con firmeza y dureza" al ataque israelí contra el barrio de Dahye, en la capital libanesa. Ese bombardeo es el primero desde que Líbano e Israel acordaran un alto al fuego condicionado al cese de los ataques, sin la participación de Hizbulá, aliado de Irán, que rechazó la propuesta.
Los acontecimientos coinciden con la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien entregó un "mensaje especial" al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, sobre las estancadas negociaciones de paz entre Irán y EE. UU. Teherán exige el fin de los ataques contra el Líbano como condición para avanzar en un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.