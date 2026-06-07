Misiles sobre Israel: Irán responde a los ataques en Líbano y crece la tensión en la región

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La televisión estatal iraní informó que Irán disparó varias oleadas de misiles hacia Israel como respuesta a los ataques israelíes contra el Líbano. Israel activó alertas en el norte y su Fuerza Aérea intentó interceptar los proyectiles, mientras funcionarios iraníes calificaron la acción como legítima y advirtieron de una respuesta firme.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:30 PM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 04:28 PM.