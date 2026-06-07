El Papa León XIV pide en Madrid poner fin a discursos divisivos durante su visita a España

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En su primera jornada en Madrid, el Papa León XIV pidió poner fin a las narrativas divisivas y a las simplificaciones estériles, elogió el compromiso español con la paz y el derecho internacional, y anunció una agenda centrada en la migración, la reconciliación por abusos sexuales en la Iglesia y la caridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 07:47 AM.