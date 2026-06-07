Papa León XIV confirma su simpatía por el Real Madrid en viaje oficial a España

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Durante el vuelo que lo trasladó a Madrid para iniciar su gira por España, el Papa León XIV confesó que, aunque el pontífice “es de todos los equipos”, él siente cariño por el Real Madrid. La declaración se dio en una entrevista informal con la prensa a bordo del avión papal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:44 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 07:03 AM.