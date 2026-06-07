Papa León XIV confirma su simpatía por el Real Madrid en viaje oficial a España

El Santo Padre, León XIV, confirmó este sábado que, pese a que la figura del papado “es de todos los equipos”, él tiene una afinidad especial por el Real Madrid. La confesión se realizó a bordo del avión papal, mientras el pontífice se dirigía a la capital española para iniciar su visita oficial que se extenderá hasta el 12 de junio.
En una conversación informal con los periodistas que acompañan al pontífice, León XIV bromeó diciendo que el “estadunidense Robert Francis Prevost es del Real Madrid”, sin ofrecer mayores detalles. El Papa, quien fue prior de los agustinos y realizó cerca de 50 viajes a España antes de su elección, aprovechó la ocasión para expresar su simpatía por el club merengue.
El anuncio llega después de que el Real Madrid enviara un comunicado oficial al recién electo pontífice en mayo de 2025, felicitándolo y asegurando que su pontificado contribuirá a la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo. León XIV, sucesor del Papa Francisco, es conocido por su afición a los deportes, especialmente al tenis y al béisbol, y ha manifestado su gusto por el fútbol durante su estancia en Perú, país del que también posee nacionalidad.
El itinerario de la visita incluye, además de la llegada a Madrid, paradas en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. El domingo 7 de junio el pontífice participará en un encuentro con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena, y el lunes 8 de junio asistirá a un multitudinario evento en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.
Al ser consultado sobre su nivel de catalán, el Papa respondió que “solo sabe decir bon día”. La declaración sobre su afinidad futbolística ha generado reacciones mixtas entre aficionados y analistas, quienes destacan la humanización del pontífice al compartir gustos populares.