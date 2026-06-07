Raúl Castro reaparece en acto oficial en Cuba durante celebración por su 95.º cumpleaños

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El expresidente cubano, de 95 años, asistió a una ceremonia militar por su cumpleaños y el 65.º aniversario del Ministerio del Interior, mientras Estados Unidos lo acusa de ordenar el derribo de dos avionetas en 1996.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 07:51 AM.