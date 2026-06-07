Perú elige presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en balotaje marcado por la inseguridad

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Los peruanos acudirán a las urnas para decidir entre la conservadora Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el nacionalista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Ambos candidatos llegan empatados en los sondeos, enfrentan altos índices de rechazo y deben responder a la creciente ola de crímenes que azota al país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:23 PM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 03:41 PM.