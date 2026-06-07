Perú elige presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en balotaje marcado por la inseguridad

Perú vivirá hoy la segunda vuelta presidencial, con más de 27 millones de electores llamados a votar entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La jornada comenzó a las 7:00 a.m., bajo la supervisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.
Roberto Sánchez, nacionalista de Juntos por el Perú, propone abrir la economía a inversiones de EE. UU. y China, renegociar contratos de extracción de minerales y gas, y derogar las llamadas “leyes procrimen” que, según él, favorecen la criminalidad. Señala que su primera acción será unir fuerzas con otros partidos para eliminar esas normas.
La principal preocupación de los votantes es la ola de criminalidad: en el último quinquenio las extorsiones se han quintuplicado y los asesinatos se han duplicado. En la primera vuelta, más del 70 % de los peruanos no eligió a ninguno de los dos candidatos (Fujimori obtuvo 17.18 % y Sánchez 12.3 %).
Los últimos sondeos de fines de mayo (Ipsos Perú, margen de error 2.8 puntos) mostraban un rechazo del 40 % para Fujimori y del 38 % para Sánchez. La legislación peruana prohíbe la difusión de encuestas en la semana previa al balotaje.