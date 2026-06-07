Tiroteo en el Old West End Festival de Toledo, Ohio, deja al menos 12 heridos graves

Un tiroteo ocurrido a las 17:37 horas del pasado viernes en el Old West End Festival, un evento comunitario que se celebra entre las avenidas Delaware y Glenwood, dejó al menos 12 heridos de gravedad, según el Departamento de Policía de Toledo. Las víctimas, de entre 14 y 61 años, fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.
El subjefe del Departamento, Joe Heffernan, informó que el incidente se desencadenó cuando dos individuos comenzaron a dispararse mutuamente. Las autoridades aún no han identificado a los agresores y continúan la búsqueda. En una conferencia de prensa, el alcalde Wade Kapszukiewicz confirmó que, inicialmente, se habían reportado ocho afectados, cifra que se ha actualizado a doce tras la revisión de los reportes médicos.
Testigos relataron que el sonido de los disparos provocó el caos entre los asistentes: personas huyeron de los puestos de comida, se tiraron al suelo y buscaron refugio detrás de sus automóviles. Videos publicados en redes sociales muestran la confusión y el temor que se vivió en el recinto.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su preocupación por el hecho, subrayando que los festivales de verano deben ser espacios seguros para las familias. "Los festivales de verano deberían ser lugares donde las familias puedan pasar tiempo juntas sin miedo a la violencia", declaró.
Este episodio se suma a la alarmante cifra de 170 tiroteos masivos registrados en Estados Unidos este año, según la organización civil Gun Violence Archive (GVA), que define como masivo a aquel que involucra a cuatro víctimas o más, sin contar al atacante.
Las autoridades locales continúan investigando el caso y piden a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.