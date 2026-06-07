Tiroteo en el Old West End Festival de Toledo, Ohio, deja al menos 12 heridos graves

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Un tiroteo entre dos presuntos agresores durante el Old West End Festival de Toledo, Ohio, dejó 12 personas heridas, entre ellas menores y adultos mayores, y ha generado la búsqueda de los responsables mientras autoridades locales y el gobernador del estado expresan su preocupación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:47 AM.
En Internacional y editada el 07/06/2026 07:37 AM.