Investigan apuñalamiento múltiple en la estación Penn de Nueva York

Cinco personas resultaron heridas este domingo tras una serie de apuñalamientos en la estación Penn, uno de los centros de transporte más transitados de Nueva York. El incidente ocurrió alrededor de las 19:00 h, cuando los paramédicos acudieron al lugar y estabilizaron a los afectados.
El ataque se dio en la víspera del esperado juego 3 de las finales de la NBA, que se disputará en el Madison Square Garden, ubicado directamente sobre la estación Penn. La presencia del presidente Donald Trump en el evento ha motivado un refuerzo de las medidas de seguridad en la zona, con la participación del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias.
Las autoridades continúan investigando el caso y revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación para esclarecer los hechos.