Investigan apuñalamiento múltiple en la estación Penn de Nueva York

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Alrededor de las 19:00 h del domingo, cinco personas resultaron heridas en una serie de apuñalamientos dentro de la concurrida estación Penn. El presunto agresor fue detenido y trasladado a la cárcel. Todas las víctimas fueron llevadas al Hospital Bellevue.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:30 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 06:03 AM.