Xi Jinping y Kim Jong Un acuerdan elevar la cooperación entre China y Corea del Norte

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El presidente chino Xi Jinping, en su primera visita a Corea del Norte en siete años, declaró su intención de llevar los lazos bilaterales a un "nuevo nivel". La visita, que se produce tras encuentros recientes con EE. UU. y Rusia, refuerza la alianza estratégica entre Pekín y Pyongyang frente a sanciones y presiones internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 02:58 PM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 09:53 PM.