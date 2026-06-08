EE.UU. restringe visas a funcionarios nicaragüenses tras la muerte del líder miskito Brooklyn Rivera

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El senador estadounidense Marco Rubio anunció la restricción de visas a más de 100 funcionarios y familiares del gobierno de Nicaragua, como respuesta a la muerte del dirigente indígena Brooklyn Rivera. La medida se produce mientras Washington intensifica su política de presión por violaciones de derechos humanos en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 12:40 PM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 09:43 PM.