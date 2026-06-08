Terremoto de magnitud 7.8 en Filipinas provoca alerta de tsunami preventiva

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Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió Filipinas, activando una alerta de tsunami emitida por el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS). Las autoridades locales evalúan daños y continúan monitoreando la posible generación de olas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:24 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 05:37 AM.