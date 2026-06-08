Texas confirma dos nuevos casos de gusano barrenador y refuerza medidas sanitarias

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El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) detectó dos nuevos casos del parásito que ataca al ganado y a otras especies en Texas: un ternero en el condado de La Salle y un perro en el condado de Andrews, sumándose al caso ya reportado en Zavala. Se activaron investigaciones epidemiológicas y medidas de cuarentena mientras autoridades estatales y canadienses imponen restricciones para contener la propagación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 08:41 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 09:12 AM.