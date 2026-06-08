Papa León XIV reconoce errores de la Iglesia en América y llama a una migración digna

El Papa León XIV, en una visita sin precedentes al Congreso de los Diputados de España, declaró que la Iglesia católica “no siempre estuvo a la altura” de los retos morales que surgieron durante la conquista de América. Fue la primera vez que un pontífice se dirigió a la Cámara de los Diputados, y su intervención se centró en la responsabilidad histórica de España y la necesidad de una respuesta integral al drama migratorio actual.
El Sumo Pontífice recordó a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, y señaló que “aquel momento en que España quedó situada ante responsabilidades históricas de carácter universal” exige una reflexión profunda sobre el papel de la Iglesia y la sociedad en la época colonial. Según León XIV, la Iglesia, al igual que la sociedad civil, falló en proteger a los pueblos originarios y en promover la justicia universal.
En el discurso, el Papa subrayó la urgencia de una política migratoria que vaya más allá de la mera gestión de flujos: “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”. Asimismo, insistió en que los Estados deben resolver sus controversias por caminos pacíficos, denunciando el rearme en Europa y recordando que “la verdadera seguridad nace de la justicia, del diálogo paciente y del respeto al derecho internacional”.
Otros temas abordados incluyeron el aborto –defendido como “vida humana que debe ser custodiada desde la concepción hasta su ocaso natural”– y el impacto de la inteligencia artificial en la humanidad. León XIV vinculó la crisis migratoria con el auge de discursos de odio de la ultraderecha, afirmando que la discriminación por origen, etnia, religión o condición vulnera el principio universal de la dignidad humana.
Tras concluir su intervención, el pontífice anunció su próximo viaje a Barcelona, donde participará en actos religiosos y de caridad, incluyendo una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys y una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde se inaugurará la Torre de Jesucristo del templo.
El mensaje del Papa León XIV busca impulsar una reflexión histórica y una acción concreta que promueva la justicia, la paz y la dignidad de todas las personas, tanto en el pasado como en los desafíos contemporáneos.