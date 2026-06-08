Papa León XIV reconoce errores de la Iglesia en América y llama a una migración digna

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En un histórico discurso ante el Congreso de los Diputados de España, el pontífice León XIV admitió que la Iglesia católica y la sociedad no siempre cumplieron con su deber moral durante la época del descubrimiento y la conquista de América, y abordó temas como la migración, la paz y la dignidad humana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 08:27 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 08:41 AM.