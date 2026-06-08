EU invertirá 69.5 mil millones en control migratorio y vigilancia tecnológica

El Senado de Estados Unidos aprobó la Secure America Act con 52 votos republicanos a favor y 46 demócratas en contra, autorizando 69,5 mil millones de dólares para el periodo 2024‑2029. El proyecto de ley financia la expansión del aparato migratorio y fronterizo del presidente Donald Trump, con un énfasis especial en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y visión computarizada para la vigilancia y detección de personas, narcóticos y otros elementos de interés.
Los recursos se distribuyen en tres grandes rubros:
La aprobación se logró mediante el procedimiento de “reconciliación presupuestaria”, que permite aprobar la medida con mayoría simple en lugar de los 60 votos requeridos habitualmente. La votación se prolongó hasta la madrugada del viernes en un maratón parlamentario conocido como “Vote‑A‑Rama”.
El proyecto también incluye una cláusula que define los sistemas “autónomos” como aquellos que emplean IA, aprendizaje automático, visión por computadora u otros algoritmos para detectar, identificar, clasificar y rastrear en tiempo real sin intervención humana continua, permitiendo ajustes operativos automáticos.
El presidente Trump obtuvo la mayor parte de los recursos solicitados, aunque su petición adicional de mil millones de dólares para la seguridad del próximo salón de baile de la Casa Blanca fue rechazada.