EU invertirá 69.5 mil millones en control migratorio y vigilancia tecnológica

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En una votación de 52‑46, la mayoría republicana del Senado aprobó la Secure America Act, asignando 69,5 mil millones de dólares hasta 2029 para ampliar el aparato migratorio y desplegar sistemas de vigilancia autónomos con inteligencia artificial en la frontera sur, norte y marítima de Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:30 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 06:07 AM.