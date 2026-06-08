Sismo de 7.8 sacude Mindanao: al menos 14 muertos, cientos de heridos y alerta de tsunami

Un temblor de magnitud 7.8 sacudió hoy el sur de Filipinas, con epicentro localizado a 35 km de profundidad en el mar cercano a la isla de Mindanao. El sismo provocó el colapso de edificios, interrupciones de electricidad y telecomunicaciones, y desencadenó una alerta de tsunami que permaneció activa durante casi ocho horas.
Las cifras de víctimas mortales varían: fuentes oficiales indican una cifra preliminar de 14 fallecidos, mientras que el medio local Rappler reporta ocho muertos (tres en Davao Occidental, dos en Cotabato del Sur y tres en General Santos). Otros organismos gubernamentales y el canal ABS‑CBN mencionan entre tres y cuatro fallecidos. En cuanto a los heridos, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) registra 131 personas con lesiones de diversa gravedad, aunque algunas declaraciones elevan la cifra a más de 200.
El impacto estructural es severo: se contabilizan 16 infraestructuras dañadas, entre ellas escuelas, supermercados y un centro comercial que se derrumbó, según videos difundidos en redes sociales. Las autoridades locales suspendieron las clases al inicio del ciclo académico 2026‑2027 y activaron equipos de respuesta rápida para atender a la población afectada.
Tras el temblor, el gobierno filipino emitió una alerta de tsunami para provincias del sur como Davao Occidental y Sulu, estimando olas superiores a un metro. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió olas de entre 1 y 3 metros en la costa filipina dentro de las tres horas siguientes. La alerta se mantuvo activa ocho horas y fue cancelada después de observar que las olas registradas eran menores al nivel de peligro.
La amenaza también activó protocolos de seguridad en Japón, Indonesia, Malasia, Vanuatu y Nauru. Japón emitió una alerta por olas de hasta un metro, pero la retiró tras registrar solo 20 cm en áreas como Chichijima y Miyazaki. El presidente Ferdinand Marcos informó que los equipos de emergencia continúan coordinando acciones de respuesta y vigilancia en todas las zonas damnificadas.
Con información de EFE y AFP KVS.