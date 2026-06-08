Sismo de 7.8 sacude Mindanao: al menos 14 muertos, cientos de heridos y alerta de tsunami

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Un terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en el mar frente a Mindanao dejó entre 8 y 14 fallecidos, más de 130 heridos y provocó la caída de infraestructura, cortes de servicios y una alerta de tsunami que fue cancelada tras ocho horas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 11:14 AM.
En Internacional y editada el 08/06/2026 11:45 AM.