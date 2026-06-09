Brote de Ébola en Congo supera 100 muertos y se expande a Uganda

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A menos de un mes del anuncio oficial del brote de ébola en la provincia de Ituri, la República Democrática del Congo registra 101 fallecidos y 550 casos confirmados, mientras la violencia contra el personal sanitario y la escasa cobertura de rastreo dificultan el control de la enfermedad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:37 AM.
En Internacional y editada el 09/06/2026 11:02 AM.