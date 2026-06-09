Estados Unidos responde militarmente a Irán por ataque a helicóptero Apache

EE. UU. respondió militarmente a Irán tras el derribo de un helicóptero Apache que sobrevolaba el estrecho de Ormuz. A las 17:00 h (hora local) el Comando Central (CENTCOM) lanzó una serie de ataques de autodefensa contra fuerzas iraníes, bajo la orden directa del Comandante en Jefe.
El helicóptero, un AH‑64 Apache, transportaba a dos soldados estadounidenses y cayó cerca de la costa de Omán el lunes 8 de junio. Ambos tripulantes fueron rescatados con vida a las 19:33 h (hora local) por fuerzas estadounidenses, según informó el CENTCOM.
El presidente Donald Trump había advertido el martes 9 de junio que EE. UU. tomaría represalias por el ataque iraní del lunes 8, cumpliendo así su amenaza de respuesta inmediata.
El comunicado del CENTCOM describió la operación como una "respuesta proporcional a una agresión injustificada" y señaló que los ataques se dirigieron a instalaciones y unidades militares iraníes que, según Washington, estaban involucradas en la acción contra el helicóptero.
Este episodio se enmarca en la creciente tensión regional, donde Irán e Israel se han visto envueltos en intercambios de ataques y contraataques, incrementando la preocupación internacional por la estabilidad del estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio mundial.
El gobierno de EE. UU. reiteró que seguirá defendiendo a sus fuerzas y a sus intereses en la zona, mientras que Irán ha calificado la respuesta estadounidense como una "agresión injustificada" y ha prometido tomar medidas defensivas.