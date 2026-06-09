Estados Unidos responde militarmente a Irán por ataque a helicóptero Apache

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El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) inició una serie de ataques contra objetivos iraníes a las 17:00 h (hora local) como respuesta al derribo de un helicóptero Apache sobre el estrecho de Ormuz, cumpliendo la advertencia del presidente Donald Trump de que habría represalias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 03:13 PM.
En Internacional y editada el 09/06/2026 03:18 PM.