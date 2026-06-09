Acusan a ICE por muertes de migrantes mexicanos bajo custodia; México exige respuesta

...

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. ha registrado varias muertes de migrantes mexicanos bajo su custodia y, hasta la fecha, el gobierno estadounidense no ha emitido pronunciamientos oficiales. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, informó que la cuestión sigue en trámite y que se esperan resoluciones judiciales en los Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:26 AM.
En Internacional y editada el 09/06/2026 10:45 AM.