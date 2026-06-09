Acusan a ICE por muertes de migrantes mexicanos bajo custodia; México exige respuesta

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos ha sido señalado por la muerte de varios migrantes mexicanos bajo su custodia, un hecho que se ha repetido en los últimos meses sin que el gobierno estadounidense ofrezca una explicación oficial.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, declaró que el tema sigue siendo atendido por la Cancillería. "Hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto, están en distintas etapas procesales. Hay uno en específico que tiene que ver con el centro de adelanto de California, donde más personas lamentablemente perdieron la vida y naturalmente sus familias están exigiendo que haya justicia. Estamos esperando a que los jueces emitan una resolución", señaló el funcionario.
Velasco añadió que, pese a los documentos presentados al Departamento de Estado, aún no se ha recibido respuesta concreta sobre la investigación, lo que mantiene la presión para que las autoridades estadounidenses den una respuesta clara y definitiva.
El secretario también informó que el número de detenidos mexicanos en los centros de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se mantiene alrededor de 14,000 personas, quienes esperan ser deportados.
Ante la falta de pronunciamientos oficiales, el gobierno mexicano continúa insistiendo en la necesidad de que EE. UU. esclarezca los hechos y garantice la rendición de cuentas, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y el fin de la impunidad.