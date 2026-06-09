El Papa León XIV se despide de Madrid agradeciendo a los voluntarios

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El Santo Padre concluyó su visita a la capital española con un emotivo acto en IFEMA, donde agradeció a los 18 mil voluntarios que hicieron posible la jornada. En su discurso resaltó la gratuidad como esencia del testimonio cristiano y llamó a mantener vivo el espíritu de servicio más allá de la visita papal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 09/06/2026 09:50 AM.