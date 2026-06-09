EE.UU. suspende la exportación de ganado a México por la amenaza del Gusano Barrenador del Ganado

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El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) detuvo de inmediato todas las exportaciones de ganado vivo hacia México después de confirmar cinco casos del Gusano Barrenador del Ganado en Texas y Nuevo México, mientras México registra más de 2 000 casos activos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:23 AM.
En Internacional y editada el 09/06/2026 10:39 AM.