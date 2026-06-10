La confesión de Bill Gates sobre Jeffrey Epstein que vuelve a poner el caso bajo la lupa

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El cofundador de Microsoft declaró que nunca tuvo conocimiento de los delitos de Jeffrey Epstein, lamentó su relación con el financiero y afirmó haber aprendido una lección sobre la prudencia en sus contactos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 02:00 PM.
En Internacional y editada el 10/06/2026 03:36 PM.