La confesión de Bill Gates sobre Jeffrey Epstein que vuelve a poner el caso bajo la lupa

En una audiencia ante el Comité de Asuntos Financieros del Congreso de Estados Unidos, Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo, reconoció que se arrepiente de haber mantenido una relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales contra menores.
Gates aseguró que nunca tuvo indicios de que Epstein estuviera involucrado en actividades delictivas continuas y que nunca presenció actos ilícitos por parte del financiero. El magnate explicó que su vínculo con Epstein comenzó en 2011, a través de contactos profesionales y filantrópicos de confianza, y que la relación se mantuvo hasta diciembre de 2014, cuatro años antes de que se difundieran los escándalos que revelaron la magnitud de los crímenes de Epstein.
El empresario describió a Epstein como una persona que “afirmaba poder recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial” entre sus clientes, lo que motivó su interés inicial. Sin embargo, Gates subrayó que la relación fue limitada y que, tras la ruptura de contactos, se distanció del financiero.
Durante su testimonio, Gates elogió la labor del comité del Congreso, que ha trabajado para esclarecer los hechos tras la publicación de cientos de miles de documentos del Departamento de Justicia. El multimillonario manifestó su esperanza de que las víctimas de los crímenes de Epstein reciban la justicia que merecen.
Finalmente, Gates afirmó haber aprendido una lección importante y que ahora es mucho más cauteloso respecto a con quién se relaciona, incluso en contextos profesionales y filantrópicos limitados.