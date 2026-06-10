Canadá propone prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales

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El gobierno canadiense presentará la Ley de Seguridad Digital, que busca vetar el uso de plataformas sociales a menores de 16 años y crear un regulador federal para proteger su salud mental y seguridad en línea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:52 AM.
En Internacional y editada el 10/06/2026 06:24 AM.