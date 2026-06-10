EE.UU. reporta caída del 97% en rutas marítimas de fentanilo y redirige su ofensiva hacia México

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una reducción del 97 % del ingreso de fentanilo por vía marítima y declaró que la lucha contra el narcotráfico se concentrará ahora en la frontera terrestre con México, enviando una clara advertencia a los cárteles y a su gobierno vecino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:59 PM.
En Internacional y editada el 10/06/2026 03:33 PM.