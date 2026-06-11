EE. UU. intercepta petrolero iraní en el Golfo de Omán en medio del bloqueo marítimo

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El Comando Central de EE. UU. (Centcom) informó que, a las 03:20 h del jueves, el petrolero M/T Jalveer, con bandera de Guinea‑Bissau, fue neutralizado en el Golfo de Omán por intentar eludir el bloqueo impuesto a los puertos de Irán. Es el tercer ataque de la semana y el noveno desde que la administración estadounidense instauró la sanción el 13 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 04:06 PM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 04:20 PM.