EE. UU. intercepta petrolero iraní en el Golfo de Omán en medio del bloqueo marítimo

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que, alrededor de las 03:20 h del jueves, fuerzas estadounidenses actuaron contra el petrolero M/T Jalveer, de bandera guineano‑bissauiana, que intentaba transportar crudo desde Irán a través del Golfo de Omán, violando el bloqueo a los puertos iraníes impuesto por la administración Trump.
Este incidente constituye el tercer ataque de la semana y el noveno desde el inicio del bloqueo el 13 de abril, cuando EE. UU. comenzó a desviar embarcaciones que intentaban eludir la sanción. Según el Centcom, hasta la fecha se han desviado 135 barcos y se ha permitido el paso de 42 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria.
El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) reportó un incendio a 21 millas náuticas al noreste de Sohar, Omán. La embajada india en Omán indicó que la marina omaní evacuó a los tripulantes. La empresa británica de seguridad marítima Vanguard confirmó que el M/T Jalveer llevaba 20 tripulantes a bordo.
El ataque se produce tras el incidente del miércoles, cuando EE. UU. dejó fuera de servicio al petrolero M/T Settebello, con pabellón de Palaos, también frente a la costa omaní. En ese caso, tres marinos indios fueron encontrados muertos, tras haber sido dados inicialmente como desaparecidos. El ministro indio de la Marina Mercante, Sarbananda Sonowal, expresó su profunda consternación en la red social X.
Las autoridades indias presentaron una protesta diplomática ante EE. UU. por la pérdida de sus ciudadanos, mientras que el gobierno de EE. UU. reiteró que las acciones forman parte de la estrategia para hacer cumplir el bloqueo y evitar que Irán financie actividades que considera desestabilizadoras.
En conjunto, los recientes incidentes subrayan la creciente tensión en el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, donde la intersección de intereses geopolíticos, sanciones económicas y la seguridad marítima se vuelve cada vez más compleja.