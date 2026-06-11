Tragedia en China: explosión en Guangxi deja siete fallecidos y 17 heridos

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Una explosión ocurrida la madrugada del 10 de junio en la localidad de Xing'an, provincia de Guangxi, China, provocó siete fallecidos y 17 heridos. Las autoridades descartaron una fuga de gas y continúan investigando las causas del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:16 AM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 10:05 AM.