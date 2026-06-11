Tragedia en China: explosión en Guangxi deja siete fallecidos y 17 heridos

Una potente explosión sacudió la calle Lingxiang de la localidad de Xing'an, en la región sureña de Guangxi, China, a la 1:40 a.m. hora local (17:40 GMT del miércoles). El incidente dejó al menos siete personas fallecidas y 17 heridas, según informó la Oficina de Seguridad Pública del distrito.
Inmediatamente después del estallido, los cuerpos de seguridad de Guilin y Xing'an desplegaron equipos de policía, bomberos, personal sanitario y servicios de emergencia para atender a los damnificados y realizar labores de rescate. Tras cuatro rondas de búsqueda, se confirmó la muerte de siete víctimas y los heridos fueron trasladados a hospitales, donde se encuentran fuera de peligro. Algunas personas con lesiones leves recibieron atención médica y fueron reubicadas.
Las autoridades locales señalaron que, en las investigaciones preliminares, se ha descartado que la explosión estuviera vinculada a una fuga de gas en tuberías u otros factores similares. La policía mantiene abierta la investigación para determinar la causa exacta del siniestro.
El suceso ha generado preocupación en la comunidad de Xing'an y en la región, y se espera que las autoridades continúen informando sobre los avances de la investigación y las medidas de seguridad que se implementarán para evitar incidentes similares.