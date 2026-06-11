Alerta en el Pentágono por problema de calidad del aire; activan protocolos

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Varios pisos y corredores del Pentágono fueron evacuados tras la detección de un problema de calidad del aire que podría involucrar materiales peligrosos. El Departamento de Defensa confirmó la presencia de un equipo de respuesta a incidentes químicos y la permanencia del complejo bajo cierre mientras se realizan pruebas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 10:20 AM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 10:25 AM.