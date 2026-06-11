Alerta en el Pentágono por problema de calidad del aire; activan protocolos

Este jueves se activaron los protocolos de emergencia en el Pentágono después de que el equipo de seguridad del Departamento de Defensa detectara un problema de calidad del aire que podría estar relacionado con materiales peligrosos. La alerta obligó a evacuar varios pisos y corredores del complejo militar y a cerrar temporalmente el acceso al público.
El vocero del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que los sistemas de monitoreo del edificio habían identificado la anomalía y que se requerían medidas de precaución mientras se determinaba la magnitud del incidente. "Los sistemas del gran complejo han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su alcance", declaró Parnell.
El Cuerpo de Bomberos del Condado de Arlington (ACFD) informó en su cuenta de X que sus unidades, incluido el Equipo de Materiales Peligrosos, estaban operando dentro del Pentágono en apoyo al equipo de respuesta del Departamento de Defensa. El mensaje oficial indicaba: "ACFD units, including our Hazardous Materials Team, are currently operating at the Pentagon in support of PFPA’s Hazmat Team during a hazardous materials incident".
Según los reportes, el personal de seguridad del edificio realizó pruebas preliminares que podrían tardar entre una y dos horas en completarse. Hasta el momento, no se ha identificado ningún agente químico específico ni se ha confirmado la presencia de una amenaza directa para la salud de los ocupantes.
Los medios estadounidenses mostraron imágenes de agentes con máscaras antigás y trajes de protección química circulando por el interior del complejo. Sin embargo, el Departamento de Defensa no ha respondido a las solicitudes de información adicional realizadas por la agencia de noticias EFE.
Este no es el primer episodio de este tipo en la zona. En marzo pasado, un fuerte olor a productos químicos detectado cerca del centro de control aéreo de Washington provocó la suspensión temporal del tráfico aéreo en los tres aeropuertos que sirven a la capital, generando retrasos significativos.
Las autoridades continúan evaluando la situación y mantendrán informada a la población sobre cualquier novedad relacionada con el incidente.