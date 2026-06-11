India protesta contra EE. UU. tras ataque a petrolero en el golfo de Omán

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India informó que tres de sus nacionales están desaparecidos tras el ataque estadounidense contra el petrolero M/T Settebello, de pabellón de Palaos, en el golfo de Omán. Washington justificó el disparo alegando que el buque intentaba evadir el bloqueo a Irán y desobedecía órdenes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:14 AM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 10:44 AM.