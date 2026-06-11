Hasan Yusef, cofundador de Hamas, es liberado por Israel en Cisjordania

Israel anunció la liberación de Hasan Yusef, uno de los fundadores del movimiento islamista palestino Hamas, quien había sido detenido sin juicio desde octubre de 2023 bajo el régimen de detención administrativa. La información fue confirmada por su hijo, Owais Yusef, quien declaró que su padre fue puesto en libertad cerca de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, y trasladado al hospital de Ramala, donde reside actualmente.
Hasan Yusef, de 71 años, cofundó Hamas en la década de 1980 junto al jeque Ahmed Yasin y otros miembros vinculados a los Hermanos Musulmanes. Durante la década de 1990 y principios de 2000, Yusef ocupó cargos dentro del Parlamento palestino, ahora disuelto, y fue detenido en varias ocasiones por las autoridades israelíes. Su última detención, que siguió al ataque de Hamas contra Israel en octubre de 2023 que desencadenó la actual guerra en Gaza, se realizó bajo el llamado “régimen de detención administrativa”, que permite a Israel encarcelar a sospechosos sin presentar cargos formales por periodos de hasta seis meses, renovables.
Las autoridades israelíes no respondieron a la solicitud de la AFP para confirmar los detalles de la liberación. Sin embargo, la medida ha sido interpretada por algunos analistas como un gesto de buena voluntad para aliviar la presión internacional sobre el uso creciente de la detención administrativa, práctica que organizaciones de derechos humanos califican de violatoria de los derechos fundamentales.
Yusef ya había sido liberado en julio de 2020 después de 16 meses de detención administrativa. Su historial de encarcelamientos refleja la larga disputa entre Israel y los líderes de Hamas en Cisjordania, donde el grupo mantiene una presencia política y militar significativa.
El caso también revive la polémica familiar de Yusef. Su hijo mayor, Mosab Hasan Yusef, trabajó como informante para el Shin Bet, la agencia de seguridad interior israelí, entre 1997 y 2007, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos bajo una nueva identidad. En 2010 publicó el libro “Hijo de Hamas”, donde relata su experiencia como espía dentro del movimiento de su padre.
La liberación de Hasan Yusef llega en un momento de intensos debates sobre la legitimidad y el alcance de la detención administrativa en los territorios ocupados, mientras la comunidad internacional sigue observando el desarrollo del conflicto entre Israel y Hamas.