Hasan Yusef, cofundador de Hamas, es liberado por Israel en Cisjordania

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El hijo de Hasan Yusef confirmó que el exlíder de Hamas fue puesto en libertad cerca de Hebrón y trasladado a un hospital en Ramala, después de haber sido detenido sin juicio desde octubre de 2023 bajo el régimen de detención administrativa israelí.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 02:34 PM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 04:06 PM.