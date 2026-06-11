Papa León XIV denuncia que el mar entre África y Europa es un “cementerio sin lápidas”

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Durante su primera visita a las Islas Canarias, el pontífice León XIV alertó sobre la crisis migratoria, calificó el mar de “cementerio sin lápidas” y condenó a las mafias y la indiferencia que alimentan la tragedia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/06/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 11/06/2026 10:29 AM.