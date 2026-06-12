Elon Musk se convierte en el primer trillonario de la historia tras la salida a bolsa de SpaceX

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El empresario Elon Musk supera la barrera del billón de dólares al ver revaluada su participación en SpaceX, que debutó en Wall Street con una valoración de 1.77 billones y una recaudación de 75 mil millones de dólares, convirtiéndose en el primer trillonario de la historia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 03:05 PM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 03:45 PM.