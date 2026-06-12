Elon Musk se convierte en el primer trillonario de la historia tras la salida a bolsa de SpaceX

Elon Musk ha escrito un capítulo sin precedentes en la historia financiera. Tras la salida a bolsa de SpaceX, la compañía aeroespacial que fundó hace más de dos décadas, el magnate sudafricano‑estadounidense alcanzó una fortuna que supera el billón de dólares, convirtiéndose en el primer trillonario de la humanidad.
SpaceX debutó en Wall Street con una valoración cercana a los 1.77 billones de dólares, estableciendo el récord de mayor IPO jamás registrado. La operación recaudó aproximadamente 75 mil millones de dólares y atrajo una demanda masiva tanto de inversionistas institucionales como de particulares.
El entusiasmo del mercado elevó rápidamente el precio de las acciones durante sus primeras horas de cotización, lo que impulsó la riqueza de Musk por encima de la histórica barrera del billón de dólares. Según CBS News y cálculos de analistas financieros, la mayor parte del incremento provino de la revalorización de la participación de Musk en SpaceX, su activo más significativo.
Si bien la fortuna del empresario también está respaldada por sus participaciones en Tesla, Neuralink y The Boring Company, ninguna de esas inversiones tuvo un impacto tan decisivo como la salida a bolsa de la empresa espacial.
Los analistas atribuyen el meteórico crecimiento de SpaceX al éxito comercial de la constelación satelital Starlink, a los contratos gubernamentales con agencias espaciales y a los ambiciosos proyectos de exploración marciana. En pocos años, la compañía pasó de ser una entidad privada altamente valorada a consolidarse como uno de los gigantes tecnológicos más importantes del planeta.
Este hito no solo transforma el panorama financiero, sino que también consolida a Elon Musk como la figura empresarial más poderosa de la era contemporánea.