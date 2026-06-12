Papa León XIV abandona avión a Roma por fallas técnicas en Tenerife

...

El pontífice León XIV tuvo que abandonar el vuelo que lo llevaría de regreso a Roma después de que el avión de Iberia presentara un problema técnico en el aeropuerto de Tenerife Norte. El rey Felipe VI acompañó al papa al desembarcar y la comitiva quedó en tierra mientras se resolvían los inconvenientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 03:02 PM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 03:53 PM.