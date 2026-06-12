Shell recibe licencia para explotar gas en Venezuela tras reforma a la Ley de Hidrocarburos

...

Venezuela otorgó a la británica Shell una licencia para la explotación y exportación del campo de gas Loran, en el marco de una reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre el sector a la inversión extranjera. La medida, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca reactivar reservas de gas abandonadas durante 23 años y posicionar al país como exportador regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:09 AM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 09:31 AM.