Tiroteo en Midland, Texas deja un muerto y al menos nueve heridos; atacante abatido por la policía

...

Un hombre abrió fuego en la ciudad de Midland, Texas, provocando la muerte de una persona y dejando al menos nueve heridos. El atacante fue abatido tras un enfrentamiento con la policía, que desplegó robots y un vehículo blindado en la zona de la clínica veterinaria donde se concentraron los disparos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 12:40 PM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 02:12 PM.