Tiroteo en Midland, Texas deja un muerto y al menos nueve heridos; atacante abatido por la policía

Un tiroteo activo que se inició en una zona residencial de la ciudad del oeste de Texas terminó horas después con la muerte del agresor, tras un enfrentamiento con la policía local. El ataque dejó un fallecido y al menos nueve personas heridas, según informó la autoridad municipal.
Los disparos comenzaron alrededor de la tarde y se concentraron cerca de una clínica veterinaria cerrada, adyacente al taller mecánico donde trabajaba la testigo Andrea Mendias. Esta declaró haber escuchado lo que describió como una pequeña explosión y, posteriormente, al menos 40 disparos. Un video grabado por la propia testigo muestra a agentes fuertemente armados salir de la parte trasera de un vehículo policial blindado y a la policía desplegar robots en el estacionamiento de la clínica.
La policía de Midland no reveló de inmediato la causa exacta de la muerte del sospechoso, pero confirmó que el agresor fue abatido durante el operativo. El Hospital Midland Memorial informó que cuatro pacientes se encontraban en quirófano y que otras cinco personas estaban en condición estable.
Midland, con una población aproximada de 140,000 habitantes, se ubica en el corazón de la región petrolera del estado. La ciudad recuerda un tiroteo mortal ocurrido hace seis años, cuando un hombre despedido de una empresa de servicios petroleros mató a siete personas e hirió a veinticuatro más mientras disparaba desde su vehículo en las áreas de Odessa y Midland, a más de 482 kilómetros al oeste de Dallas.
Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y revisarán las grabaciones de video y los testimonios para esclarecer los hechos.