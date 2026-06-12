Trump declara concluida la guerra con Irán mientras Teherán no confirma ningún acuerdo

En un acto telemático de apoyo a un candidato republicano a la gobernatura de Georgia, el presidente Donald Trump afirmó que la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha concluido y que un acuerdo de paz será firmado en Europa en los próximos días. Según Trump, las negociaciones, en las que participaron Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, han avanzado favorablemente y los términos finales han sido aceptados por todas las partes, incluidos Israel, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto.
El mandatario también señaló que la ofensiva aérea prevista para la noche del jueves fue cancelada gracias a los avances en las conversaciones, y que el bloqueo naval permanecerá vigente hasta que el pacto sea formalizado. Sin embargo, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y los medios estatales iraníes no han confirmado la existencia de ningún acuerdo definitivo.
Mientras Trump muestra optimismo, la comunidad internacional observa con cautela. Analistas advierten que la falta de confirmación por parte de Teherán podría indicar que las negociaciones aún están en fase preliminar o que existen discrepancias sustanciales entre las partes. Además, la declaración de Trump se produce en medio de tensiones regionales y de una creciente presión diplomática para evitar una escalada militar.
En ausencia de una confirmación oficial de Irán, la situación permanece incierta. Las autoridades estadounidenses han indicado que anunciarán la fecha y el lugar de la firma del acuerdo tan pronto como se concrete el consenso entre los involucrados.