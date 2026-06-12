Trump declara concluida la guerra con Irán mientras Teherán no confirma ningún acuerdo

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que la guerra iniciada el 28 de febrero contra Irán ha terminado y que un pacto de paz está próximo, pero el gobierno iraní no ha confirmado la existencia de tal acuerdo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 06:05 AM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 09:13 AM.