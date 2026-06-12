Trump sacude la inteligencia de EE. UU.: nomina a fiscal que investiga a políticos mexicanos

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El presidente Donald Trump anunció la nominación de Jay Clayton, fiscal federal que encabeza la acusación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, para dirigir la Oficina de Inteligencia Nacional de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/06/2026 12:38 PM.
En Internacional y editada el 12/06/2026 01:44 PM.