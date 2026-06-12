Trump sacude la inteligencia de EE. UU.: nomina a fiscal que investiga a políticos mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este jueves la candidatura de Jay Clayton para ocupar el cargo de Director de Inteligencia Nacional, posición que supervisa la coordinación de todas las agencias de inteligencia del país. La propuesta llega en medio de intensos cuestionamientos de legisladores demócratas sobre los recientes nombramientos de la administración republicana tras la salida de Tulsi Gabbard.
Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, es conocido por liderar la investigación criminal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios funcionarios estatales vinculados al Cártel de Sinaloa. En abril anunció formalmente la acusación contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Mendívil y otros, alegando la existencia de redes de protección política y financiera del narcotráfico.
El caso también incluye al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y al exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, quienes, según la fiscalía, mantuvieron vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La investigación ha generado tensiones diplomáticas, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido pruebas sólidas antes de considerar cualquier solicitud de extradición.
Si el Senado de EE. UU. ratifica la nominación, Clayton asumirá la dirección de la Inteligencia Nacional en un contexto marcado por desafíos en la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.
La designación de un fiscal activo en un caso de alto perfil contra autoridades mexicanas plantea preguntas sobre la posible politización de la inteligencia y la cooperación bilateral en materia de seguridad.