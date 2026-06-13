Legisladores de EE.UU. califican de inaceptable apoyo electoral de Trump en Colombia

Un grupo de veinte demócratas de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, encabezados por el representante Jim McGovern, emitió un comunicado en el que rechazó enérgicamente los presuntos esfuerzos del expresidente Donald Trump por "incidir directamente" en los resultados de la segunda vuelta presidencial de Colombia.
Los legisladores señalaron que la administración Trump, a través de publicaciones en redes sociales, manifestó su apoyo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y calificó al oficialista Iván Cepeda como representante de la "izquierda radical". En dicho mensaje, Trump afirmó que una victoria de De la Espriella favorecería el crecimiento económico, la seguridad y la cooperación bilateral, lo que provocó críticas del gobierno colombiano y de sectores que consideraron la intervención una violación a la soberanía del país.
El comunicado de los congresistas describió la acción como "un insulto a la soberanía e integridad de Colombia y totalmente incompatible con los principios estadounidenses de no injerencia en elecciones extranjeras". La declaración se produce una semana después de que Trump expresara su apoyo a De la Espriella tras la primera ronda del 31 de mayo, en la que el candidato obtuvo el 43.7 % de los votos frente al 40.9 % de Cepeda.
La segunda vuelta, prevista para el 21 de junio, enfrenta a De la Espriella, abanderado de una plataforma conservadora respaldada por sectores de derecha, contra Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico que representa la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. La contienda se ha caracterizado por una marcada polarización y un creciente interés internacional, pues el resultado definirá si Colombia mantiene la agenda iniciada en 2022 o gira hacia una línea más alineada con la derecha regional.
Los demócratas estadounidenses instaron al presidente de EE. UU. a respetar la autodeterminación del pueblo colombiano y a abstenerse de cualquier acción que pueda percibirse como una interferencia en el proceso electoral.