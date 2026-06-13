Legisladores de EE.UU. califican de inaceptable apoyo electoral de Trump en Colombia

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Veinte representantes de la Cámara de Representantes de EE. UU. condenaron los intentos del expresidente Donald Trump de influir en los comicios de Colombia y exigieron respeto a la soberanía del país antes de la segunda vuelta del 21 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 13/06/2026 11:06 AM.