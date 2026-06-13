Mundial 2026: presencia de ICE sin detenciones en el debut de EE.UU. frente a Paraguay

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El primer partido del Mundial 2026 en Los Ángeles transcurrió sin redadas migratorias. Agentes de ICE, junto a otras autoridades, se limitaron a labores de seguridad mientras la afición, compuesta por una mezcla de nacionalidades, celebraba el debut de la selección estadounidense contra Paraguay.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:50 AM.
En Internacional y editada el 13/06/2026 11:19 AM.