Washington y Teherán acercan acuerdo de paz mientras Pakistán impulsa negociación

...

Funcionarios de EE.UU. e Irán afirman que el acuerdo de paz está más cerca que nunca, con Pakistán como mediador. Sin embargo, existen discrepancias entre las versiones iraní y estadounidense del borrador, que incluyen temas como el bloqueo de puertos, el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:29 AM.
En Internacional y editada el 13/06/2026 11:46 AM.