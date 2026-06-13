Washington y Teherán acercan acuerdo de paz mientras Pakistán impulsa negociación

Washington y Teherán afirman que el acuerdo de paz está "más cerca que nunca", según declaraciones de funcionarios de ambos países el viernes 12 de junio. Pakistán, que actúa como mediador, respalda esta visión y ha ofrecido su apoyo para la firma del documento.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán informó que el proyecto de acuerdo contempla el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y una nueva gestión del estrecho de Ormuz. Además, acusó a Israel de intentar sabotear las negociaciones.
Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán y principal negociador, declaró que el "Memorándum de Entendimiento de Islamabad" está "más cerca que nunca" y pidió prudencia a los medios mientras se finaliza el texto.
Un alto funcionario de la Casa Blanca estimó una probabilidad del 80‑85 % de que se alcance un acuerdo, lo que abriría un periodo de 60 días de conversaciones técnicas. Suiza se ha ofrecido como sede para la posible firma, aunque Teherán prefiere una rúbrica a distancia.
Los mercados reaccionaron positivamente: el precio del crudo cayó por debajo de los 90 USD por barril tras el anuncio de optimismo.
Las versiones del borrador difieren significativamente. La agencia iraní Mehr publicó un protocolo de 14 puntos que incluye el control del estrecho de Ormuz, el derecho al enriquecimiento de uranio y el desbloqueo de 24 mil millones de dólares de fondos congelados. Por su parte, Washington presentó un texto que propone la reapertura del estrecho, el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la dilución del uranio enriquecido a menos del 5 % en territorio iraní.
El presidente Donald Trump, que ha anunciado repetidamente la proximidad de un acuerdo, enfrenta presión interna mientras se acercan las elecciones de medio término en noviembre.
Irán niega que su programa nuclear tenga fines armamentísticos, a diferencia de las acusaciones de EE.UU. e Israel.