Níger endurece su Código Penal y criminaliza relaciones LGBTQ+ con severas sanciones

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El gobierno militar de Níger promulgó un código penal que castiga los actos y la promoción de relaciones entre personas del mismo sexo con penas de cinco a diez años de cárcel y multas, sumándose a la ola de leyes anti‑LGBT en África Occidental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/06/2026 10:32 AM.
En Internacional y editada el 13/06/2026 12:09 PM.