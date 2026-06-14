Al menos seis muertos tras la colisión de dos helicópteros en el oeste de Río de Janeiro

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Dos helicópteros chocaron en vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca, dejando como mínimo seis fallecidos y provocando un incendio que consumió alrededor de 20 vehículos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:42 AM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 12:43 PM.