Al menos seis muertos tras la colisión de dos helicópteros en el oeste de Río de Janeiro

Al menos seis personas perdieron la vida el domingo después de que dos helicópteros colisionaran en el aire sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca. El siniestro, que se registró alrededor de las 14:30 hora local, fue confirmado por los bomberos del Estado, quienes emitieron un comunicado oficial describiendo la magnitud del accidente.
Según el informe preliminar, los helicópteros volaban a baja altura cuando sus trayectorias se cruzaron, provocando el impacto. La colisión generó una densa columna de humo negro que se elevó desde la zona del accidente, donde varios automóviles quedaron envueltos en llamas. Los bomberos señalaron que el incendio afectó a al menos 20 vehículos, los cuales fueron evacuados y puestos a salvo por los equipos de emergencia.
Las autoridades locales iniciaron de inmediato una investigación para determinar las causas del choque, que podría estar vinculada a fallas técnicas, errores humanos o condiciones climáticas adversas. Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre la procedencia de las aeronaves ni la identidad de sus ocupantes, aunque se presume que ambos helicópteros transportaban pasajeros.
Este hecho se suma a la creciente lista de accidentes de aeronaves ligeras en Brasil, país que registra un alto número de incidentes aéreos debido a la gran cantidad de vuelos privados y de turismo. El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte, cobrando la vida del piloto y el copiloto.
Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona para atender a los heridos y asegurar los restos de los helicópteros. Las autoridades municipales han solicitado a la población evitar la zona mientras se concluye la investigación y se remueven los escombros.