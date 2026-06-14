Iván Cepeda cierra campaña y convoca a los votantes para derrotar a la ultraderecha

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cerró oficialmente su campaña electoral en el recinto cultural La Santamaría, una antigua plaza de toros, y lanzó un llamado a sus seguidores para que, en el balotaje del 21 de junio, derroten a la ultraderecha representada por Abelardo De la Espriella.
Cepeda, quien obtuvo el 40.91 % de los votos en la primera vuelta, se posicionó como finalista frente a De la Espriella, quien lideró con 43.73 % según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Desde el escenario, el congresista enfatizó que su objetivo es «continuar con el legado del actual gobierno de Gustavo Petro» y «construir las grandes transformaciones históricas» iniciadas en materia agraria, ambiental, de derechos de pueblos y nacionalidades, y de paz.
El candidato oficialista acusó a la ultraderecha de pretender «echar abajo todas las reformas sociales de Petro» y afirmó que «derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte en nuestro país». Sin nombrar a De la Espriella, Cepeda denunció un supuesto intento de revertir los avances sociales y ambientales logrados en los últimos años.
En contraste, De la Espriella, quien se autodefine como independiente, ha prometido reducir el tamaño del Estado, favorecer a empresarios y emplear operaciones militares contra grupos ilegales. A pesar de no contar con el respaldo de partidos tradicionales, recibió el apoyo de la tercera candidata, Paloma Valencia, y del expresidente Álvaro Uribe.
Durante la clausura, miles de simpatizantes ovacionaron a Cepeda, quien también reiteró su compromiso con la defensa de la naturaleza, recordando la prohibición de las corridas de toros aprobada por Petro en 2024. El candidato descartó la iniciativa ciudadana que buscaba una asamblea constituyente, enfocándose en concentrar los esfuerzos para derrotar a la extrema derecha en el próximo escrutinio.
El balotaje, programado para el 21 de junio, definirá si Colombia continuará con el proyecto de transformación social impulsado por el gobierno de Petro o si girará hacia una agenda de corte conservador y liberal bajo la dirección de De la Espriella.