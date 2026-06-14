Iván Cepeda cierra campaña y convoca a los votantes para derrotar a la ultraderecha

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El candidato oficialista del Pacto Histórico, Iván Cepeda, clausuró su campaña el 13 de junio en Bogotá, instando a sus seguidores a vencer a la ultraderecha y a preservar las reformas del gobierno de Gustavo Petro antes del balotaje del 21 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:39 AM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 12:27 PM.