Mujer muere al lanzarse de bungee sin arnés en São Paulo, Brasil

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Una joven de 21 años falleció tras ser lanzada al vacío sin arnés ni cables de seguridad en la ruta de senderismo Ponte do Esqueleto, en el interior de São Paulo, mientras practicaba bungee jump el 13 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:42 AM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 12:41 PM.