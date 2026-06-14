Mujer muere al lanzarse de bungee sin arnés en São Paulo, Brasil

Una mujer de 21 años perdió la vida el sábado 13 de junio al intentar un salto de bungee en la zona conocida como Ponte do Esqueleto, en el interior del estado de São Paulo, Brasil. El accidente ocurrió alrededor de las 10:00 h, cuando los dos instructores que la acompañaban no aseguraron correctamente el arnés y los cables de seguridad antes de lanzarla.
El viaducto, que se eleva entre 30 y 35 metros, es frecuentemente utilizado para actividades de alto riesgo como el bungee jump y el rope jump. Según la Policía Militar, la falta de amarre provocó que la joven cayera al vacío, sufriendo un politraumatismo que resultó fatal.
El suceso quedó registrado en un video difundido en redes sociales, donde se escuchan los gritos de los presentes al percatarse de la ausencia de la cuerda. Los testigos intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero el equipo médico que llegó al lugar constató su fallecimiento.
Las autoridades interrogaron a seis personas vinculadas al hecho; tres permanecen bajo detención. La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas.
Este trágico episodio subraya la importancia de cumplir con los protocolos de seguridad en actividades de aventura y la responsabilidad de los operadores para evitar negligencias que puedan costar vidas.