Reino Unido intercepta el petrolero sancionado Smyrtos, parte de la flota clandestina rusa

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Fuerzas armadas británicas detuvieron el buque Smyrtos, bajo bandera de Camerún, sospechoso de integrar la flota rusa que elude sanciones por la guerra en Ucrania. La operación, coordinada con Francia, marca la primera incursión liderada por el Reino Unido contra esta red de transporte ilícito de petróleo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:45 AM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 01:21 PM.