Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del lunes

El Gobierno del Reino Unido anunció hoy que, a partir del lunes, prohibirá el acceso a diez redes sociales a los menores de 16 años y establecerá un límite horario para los jóvenes de 16 a 18 años. La medida, impulsada por el nuevo Primer Ministro Keir Starmer, busca proteger a los menores de los riesgos asociados al uso indiscriminado de plataformas digitales y a la interacción con extraños en chats de videojuegos.
Las plataformas afectadas son las mismas que ya están bajo restricción en Australia: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X (Twitter), Threads, Snapchat, Twitch y Kick. WhatsApp quedará excluido por considerarse una herramienta con valor educativo y de comunicación familiar.
Para los usuarios de 16 a 18 años, el gobierno implementará una medida técnica que impedirá la navegación en dichas redes a partir de las 20:30 horas. Los detalles de la tecnología que se empleará y el proceso de verificación de edad se darán a conocer el lunes.
Según una consulta en línea realizada en las dos semanas previas, nueve de cada diez ciudadanos británicos apoyan la medida. El gobierno argumenta que la iniciativa supera las restricciones australianas, que solo limitan el acceso a menores de 16 años sin establecer horarios para adolescentes mayores.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación mundial por la salud mental de los jóvenes y el impacto de las redes sociales. Organizaciones de defensa de derechos digitales han pedido que se garantice la proporcionalidad y la protección de la privacidad en la aplicación de la medida.
Se espera que la normativa entre en vigor el lunes, con la publicación oficial de los lineamientos técnicos y los mecanismos de control que permitirán su cumplimiento.