Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir del lunes

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El nuevo gobierno británico de Keir Starmer impondrá, a partir del lunes, la prohibición del acceso a diez plataformas de redes sociales para menores de 16 años y limitará el horario de navegación de los jóvenes de 16 a 18 años, con el respaldo de una encuesta que muestra un 90 % de apoyo popular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 01:24 PM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 01:35 PM.